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Распухший Басков впервые высказался о своем состоянии

25 декабря 2022, 09:57
Николай Басков пережил операцию, после которой его здоровье сильно ухудшилось.
Николай Басков
Николай Басков / скриншот YouTube

Одиозный российский певец Николай Басков порвал связки и пережил серьезную операцию.

Он предпочитал не говорить о своем состоянии, но все-таки решил прокомментировать свой распухший вид.

"После операции я зашел в Интернет и удивился до глубины души. Что только обо мне не написали! И что у меня варикоз, и что — более страшные заболевания. Говорили, будто я чуть ли не умираю. Мне хочется спросить: а люди разве не болеют? Многие и падают, и спотыкаются. Я — не исключение. Российские врачи из ЦИТО поставили меня на ноги", - заявил Басков.

Напомним, ранее стало известно, что в России певца пришлось выводить на сцену, поскольку ему было трудно передвигаться самостоятельно, пишут росСМИ.

"Баскова вели под руки. Одну ногу он подволакивал. Каждый шаг давался ему с трудом", - рассказал очевидец.

Баскова поставили в центр зала, а выступая, он не двигался с места. Пел он под фонограмму.

Также стало известно, что Басков попал в гей-скандал. В частности, шоумен Рустам Солнцев рассказал, что раньше Николай Басков продюсировал и одновременно любил Алекса Малиновского, но пара рассталась.

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Автор: Сергей Кущ
Николай Басков новости шоу бизнеса
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