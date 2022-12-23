Хромой "путинист" Басков отдал миллион на "нужды оккупантов"

Певец Басков решил финансировать российских оккупантов своими собственными деньгами.

Николай Басков / скриншот с выступления Золотой Грамафон

Опухший и хромой, звезда российской террористической эстрады, певец Николай Басков, который всячески поддерживает убийства мирных украинцев, пожертвовал миллион рублей (14 тысяч долларов) "на нужды" оккупантов.

Как сообщает пропагандистское РИА "Новости", певец, который совсем недавно не мог ходить без помощи, объяснил свое решение тем, что в Украине якобы "не дают людям спокойно жить".

"Сейчас столько семей ждут и переживают за своих отцов, мужей и сыновей, многие нуждаются в дополнительной заботе. Надеюсь, что мой скромный вклад поможет хоть немного в этом", - пояснил Басков свой вклад в убийства мирных украинцев и в разрушения, которые Россия наносит по территории мирной Украины.

Также он поблагодарил российских оккупантов, которые сейчас убивают мирных украинцев, насилуют украинских женщин и детей, за их действия.

Напомним, ранее российский певец Николай Басков, который активно поддерживает вторжение войск Путина в Украину, перенес операцию и имеет проблемы со здоровьем.

Накануне Басков появился на публике в изнеможенном виде и спровоцировал много слухов о себе.

Но, как оказалось, все они были не беспочвенны. Российский артист и вправду перенес операцию, после которой заметно ослаб. Вот только на проблемах с ногами его беды не кончились.

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