"Здоровье уже не то": Лазарев осрамил Баскова из-за его болезни

Певец Сергей Лазарев проболтался о том, что же творится с путинистом Басковым.

Басков и Лазарев / соцсети, скриншот

Российский певец Николай Басков, который активно поддерживает вторжение войск Путина в Украину, перенес операцию и имеет проблемы со здоровьем.

Накануне Басков появился на публике в изнеможенном виде и спровоцировал много слухов о себе.

Но, как оказалось, все они были не беспочвенны. Российский артист и вправду перенес операцию, после которой заметно ослаб. Вот только на проблемах с ногами его беды не кончились.

Певец Сергей Лазарев проболтался о том, что же творится с путинистом.

В эфире российского шоу Басков неверно расслышал фразу, произнесенную Аглаей Шиловской и его сразу опозорили.

"Коля, она сказала "Непривычно". Просто у Коли со слухом плохо. Он часто плохо слышит", - заявил Лазарев с экранов телевизоров.

Напомним, ранее стало известно, что в России певца пришлось выводить на сцену, поскольку ему было трудно передвигаться самостоятельно, пишут росСМИ.

"Баскова вели под руки. Одну ногу он подволакивал. Каждый шаг давался ему с трудом", - рассказал очевидец.

Баскова поставили в центр зала, а выступая, он не двигался с места. Пел он под фонограмму.

Также стало известно, что Басков попал в гей-скандал. В частности, шоумен Рустам Солнцев рассказал, что раньше Николай Басков продюсировал и одновременно любил Алекса Малиновского, но пара рассталась.