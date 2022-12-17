В России опозорили больного Баскова прямо на сцене

Уже за кулисами Басков признался, что поведение ведущего Галыгина было ему неприятно.

Николай Басков / скриншот с выступления Золотой Грамафон

Российский певец Николай Басков, который активно поддерживает российское вторжение в Украину и диктатора Путина, резко потерял здоровье.

Басков совсем недавно перенес операцию на ноге. Несмотря на это, он начал ходить по съемкам и мероприятиям.

Церемония вручения премии "Золотой Граммофон" не обошлась без его участия. Мероприятие вел ведущий Вадим Галыгин. Шоумен пригласил певца на сцену за наградой. Но тот отшутился, намекнув, что не может идти.

"Пока я буду идти до вас, концерт закончится", — сказал Басков.

Но Галыгин не понял, к чему клонит путинский Басков, либо сделал вид, что не понимает. Он продолжил звать Баскова на сцену.

"Маэстро не собирается спускаться, скукота!", — заявил ведущий.

Уже за кулисами Басков признался, что поведение Галыгина было ему неприятно. Он заявил, что ведущий мероприятия прекрасно знал, что певец недавно перенес операцию, и может ходить только с помощью посторонних людей.

Напомним, ранее стало известно, что в России певца пришлось выводить на сцену, поскольку ему было трудно передвигаться самостоятельно, пишут росСМИ.

"Баскова вели под руки. Одну ногу он подволакивал. Каждый шаг давался ему с трудом", - рассказал очевидец.

Баскова поставили в центр зала, а выступая, он не двигался с места. Пел он под фонограмму.

Также стало известно, что Басков попал в гей-скандал. В частности, шоумен Рустам Солнцев рассказал, что раньше Николай Басков продюсировал и одновременно любил Алекса Малиновского, но пара рассталась.

Читайте также: