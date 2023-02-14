Передвигается на костылях: Успенская молится за опухшего Баскова

Любовь Успенская рассказала, что Николай Басков перенес серьезную операцию.

Басков, Успенская / скриншот YouTube

Одиозный певец Николай Басков пережил операцию на связках ноги, но точный диагноз раскрывать не стал.

Произошедшее с артистом, который активно поддерживает войну в Украине, прокомментировала Любовь Успенская.

По ее словам, ей пришлось молиться за здоровье певца.

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"Он такой человек, который никогда не сдается. У него была сложная жизнь, он пережил операцию. Мы очень все переживали, действительно боялись за его здоровье, но Коля победил болезнь, Коля вернулся в строй", - заявила Успенская.

Напомним, одиозный российский певец Николай Басков порвал связки и пережил серьезную операцию. Он предпочитал не говорить о своем состоянии, но все-таки решил прокомментировать свой распухший вид.

Также сообщалось, что в России певца пришлось выводить на сцену, поскольку ему было трудно передвигаться самостоятельно, пишут росСМИ.

"Баскова вели под руки. Одну ногу он подволакивал. Каждый шаг давался ему с трудом", - рассказал очевидец.

Баскова поставили в центр зала, а выступая, он не двигался с места. Пел он под фонограмму.

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