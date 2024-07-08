"Все эти 40 дней": дочь Анастасии Заворотнюк вышла на связь и показала портрет матери

Дочь Анастасии Заворотнюк решила вернуться в соцсети спустя 40 дней после смерти матери.

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Анна Заворотнюк появилась в соцсетях / коллаж: Главред, фото: instagram.com/anna_zavorotnyuk/?hl=uk

Дочь российской актрисы Анастасии Заворотнюк, которая недавно умерла от онкозаболевания, Анна Заворотнюк вышла на связь с подписчиками и заявила, что возвращается к обычной жизни.

На своей странице в соцсетях Анна отметила, что теперь ее мать не мучается от страшной болезни, с которой боролась пять лет.

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"С сегодняшнего дня решила, что пора возвращаться. Все эти 40 дней я проводила очень много времени с семьей, очень много вспоминали мамочку — наши общие радостные моменты. И я для себя, наверное, поняла одну очень правильную вещь, которая мне позволит как-то двигаться дальше — это то, что ей там легче и лучше. Она очень сильно болела. Все эти пять лет были безумно тяжелыми, особенно последние несколько лет. И ей там действительно лучше", — заявила Анна.

Также девушка показала портрет артистки и отметила, что Анастасия хотела бы сейчас видеть своих родных счастливыми.

Анна Заворотнюк показала фото матери / фото: скрин instagram.com/anna_zavorotnyuk/?hl=uk

"Мы, ее дети, должны быть ее продолжением, радовать, быть счастливыми, здоровыми и просто жить дальше. Выговорилась я вам", — сказала Заворотнюк.

Кто такая Анастасия Заворотнюк? Анастасия Юрьевна Заворотнюк — российская актриса театра и кино, телеведущая. Заслуженная артистка Российской Федерации. В ходе президентских выборов 2018 года Заворотнюк вошла в состав движения Putin Team, выступавшего в поддержку диктатора Владимира Путина. Умерла 29 мая 2024 года.

Анастасия Заворотнюк - последние новости по теме

Отметим, попрощаться с Анастасией Заворотнюк пришло множество известных личностей страны-оккупанта. Тем не менее на похорон не пришел никто из актерского состава сериала "Моя прекрасная няня" - главного проекта в жизни покойной.

А также мужа покойной Анастасии Заворотнюк Петра Чернышева засняли за пять дней до смерти артистки в отеле. Он принял участие в шоу "Чудеса тридевятые", в котором являлся режиссером-постановщиком, а после отправился не домой, а в гостиницу.

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