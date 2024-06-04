НЕпрекрасная няня: коллеги по сериалу обидели Заворотнюк в последний раз

Киносемья покойной Заворотнюк совершила нетактичный жест.

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Анастасия Заворотнюк смерть - актеры Моей прекрасной няни проигнорировали похорон Заворотнюк / коллаж: Главред, фото: instagram.com/a_zavorotnyuk, imdb.com

Российская актриса Анастасия Заворотнюк ушла из жизни 29 мая после пяти лет борьбы с глиобластомой. Похоронили артистку 1 июня.

По решению семьи покойной на прощании гроб артистки оставался открытым, однако в Покровский монастырь пускали исключительно по спискам, а фото- и видеосъемка была запрещена. После отпевания Заворотнюк похоронили на Троекуровском кладбище.

Пресса хоть и не вела съемку, но присутствовала церемонию. Журналисты росСМИ отметили печальную особенность похорон актрисы.

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Попрощаться с Анастасией Заворотнюк пришло множество известных личностей страны-оккупанта. Тем не менее на похорон не пришел никто из актерского состава сериала "Моя прекрасная няня" - главного проекта в жизни покойной. Не пришел провести Анастасию Заворотнюк в последний путь даже Сергей Жигунов - ее киновозлюбленный, с которым и в реальной жизни актриса состояла в романтических отношениях с 2006 по 2008 год.

Кто такая Анастасия Заворотнюк? Анастасия Юрьевна Заворотнюк — российская актриса театра и кино, телеведущая. Заслуженная артистка Российской Федерации. В ходе президентских выборов 2018 года Заворотнюк вошла в состав движения Putin Team, выступавшего в поддержку диктатора Владимира Путина.

Смерть Анастасии Заворотнюк - последние новости:

Ранее пресса страны-оккупанта опубликовала данные из собственных источников о том, что происходило с онкобольной Анастасией Заворотнюк перед смертью.

Также выяснилось, что Заворотнюк полностью лишила третьего мужа и отца ее третьего ребенка, фигуриста Петра Чернышева, наследства. Завещание якобы было составлено и подписано задолго до смерти актрисы.

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