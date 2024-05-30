Не могла двигаться и мучалась от боли: что происходило с Заворотнюк перед смертью

Анастасия Заворотнюк умирала на руках у своего мужа Петра Чернышова в хосписе.

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Анастасия Заворотнюк умерла, мучаясь от боли / коллаж: Главред, фото: instagram.com/a_zavorotnyuk

Российская актриса Анастасия Заворотнюк, которая скончалась в ночь на 30 мая 2024 года, в последние дни перед смертью не могла двигаться и очень сильно похудела.

Как пишет российский пропагандистский телеграмм-канал "Тулуп Турберидзе", Заворотнюк умерла на руках своего мужа, фигуриста Петра Чернышева.

По данным Телеграм-канала, она умерла в хосписе.

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"Актриса буквально усохла и не могла двигаться перед смертью. Мучилась от головных болей, которые можно было купировать лишь сильнейшими наркотическими обезболивающими", - сообщает телеграмм-канал.

Кто такая Анастасия Заворотнюк? Анастасия Юрьевна Заворотнюк — российская актриса театра и кино, телеведущая. Заслуженная артистка Российской Федерации. В ходе президентских выборов 2018 года Заворотнюк вошла в состав движения Putin Team, выступавшего в поддержку диктатора Владимира Путина.

Сообщается также, что актриса мало была похожа на себя прежнюю. "Онкология безвозвратно отняла у нее не только жизнь, но и красоту", - написал ресурс.

Анастасия Заворотнюк умерла в хосписе

Заворотнюк умерла на руках у мужа / Скриншот телеграмм-канал "Тулуп Тутберидзе"

Анастасия Заворотнюк умерла - что известно:

Напомним, 30 мая стало известно о смерти российской актрисы Анастасии Заворотнюк, которая много лет боролась с раком головного мозга. На личной странице Анастасии в соцсетях появился пост с трагическими известиями.

ранее дочь онкобольной российской актрисы Анастасии Заворотнюк Анна, которая живет свою лакшери-жизнь не в "любимой" России, а в Дубае, рассказала о здоровье. Но не мамином, а своем.

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