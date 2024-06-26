Анна Заворотнюк уже длительное время не появляется в соцсетях.

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Анна Заворотнюк взяла паузу в соцсетях / коллаж: Главред, фото: instagram.com/anna_zavorotnyuk/?hl=uk

Старшая дочь российской актрисы Анастасии Заворотнюк, которая умерла от опухоли головного мозга, Анна Заворотнюк несколько дней, после смерти матери, публиковала архивные кадры с актрисой. С тех пор Анна перестала появляться в сети.

Как сообщают росСМИ, жители страны-террориста РФ, которая начала страшное полномасштабное вторжение в Украину, начали переживать за Анну и пытаются узнать, что же случилось с девушкой после похорон матери.

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"Девочка удалилась из социальных сетей. Не в прямом смысле, но ушла в тень. Ей это нужно. У нее сейчас совсем другая переоценка жизни и ценностей";

"Так хорошо, что у Ани есть и муж, и большая семья. В такие моменты по-другому очень сложно";

"Аня сильная. Она все эти годы находила в себе силы улыбаться. Это поведение очень достойного и мужественного человека", — написали в сети.

Кто такая Анастасия Заворотнюк? Анастасия Юрьевна Заворотнюк — российская актриса театра и кино, телеведущая. Заслуженная артистка Российской Федерации. В ходе президентских выборов 2018 года Заворотнюк вошла в состав движения Putin Team, выступавшего в поддержку диктатора Владимира Путина. Умерла 29 мая 2024 года.

Анастасия Заворотнюк умерла - что известно

Напомним, 30 мая стало известно о смерти российской актрисы Анастасии Заворотнюк, которая много лет боролась с раком головного мозга. На личной странице Анастасии в соцсетях появился пост с трагическими известиями.

Напомним, ранее семья российской актрисы Анастасии Заворотнюк, которая скончалась 30 мая и была похоронена 1 июня, сделала новое заявление. На странице актрисы в Instagram, появился новый пост, в котором семья Заворотнюк благодарила всех людей, которые имели отношение к лечению актрисы и пребывания ее в больнице.

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