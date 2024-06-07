Петр не допустил: семья Заворотнюк сделала важное заявление

Семья Анастасии Заворотнюк опровергла факт, касающийся смерти актрисы.

https://stars.glavred.info/petr-ne-dopustil-semya-zavorotnyuk-sdelala-vazhnoe-zayavlenie-10571168.html Ссылка скопирована

Семья Анастасии Заворотнюк сделала заявление / Коллаж Главред, фото Instagram/ a_zavorotnyuk

Семья российской актрисы Анастасии Заворотнюк, которая скончалась 30 мая и была похоронена 1 июня, сделала новое заявление.

На странице актрисы в Instagram, появился новый пост, в котором семья Заворотнюк благодарила всех людей, которые имели отношение к лечению актрисы и пребывания ее в больнице.

Семь также опровергла заявление многих российских СМИ о том, что последние свои дни Анастасия Заворотнюк провела в хосписе. "Наша Настя никогда не была в хосписе. Петр бы ни при каких обстоятельствах не допустил", - написала семья артистки.

видео дня

Семья Заворотнюк сделала заявление / Скриншот Instagram/a_zavorotnyuk

Семья обратилась ко всему персоналу одной из клиник, в которой лежала артистка. "Нейрохирург, который совершил почти невозможное, когда все остальные отказывались даже пробовать, - Алексей Леонидович Кривошапкин. Как сказала наша Настя, "Вашими руками действует Господь Бог". Благодаря Вам у нее были эти пять лет", - написала семья артистки.

Кто такая Анастасия Заворотнюк? Анастасия Юрьевна Заворотнюк — российская актриса театра и кино, телеведущая. Заслуженная артистка Российской Федерации. В ходе президентских выборов 2018 года Заворотнюк вошла в состав движения Putin Team, выступавшего в поддержку диктатора Владимира Путина.

Они также обратились с благодарностью к охране, которая не допускала никого вообще, а также персоналу кухни, который выполнял кулинарные предпочтения артистки.

Семья отметила и администрацию учреждения, которые разрешали приходить мужу артистки в любое время.

Анастасия Заворотнюк умерла - что известно:

Напомним, 30 мая стало известно о смерти российской актрисы Анастасии Заворотнюк, которая много лет боролась с раком головного мозга. На личной странице Анастасии в соцсетях появился пост с трагическими известиями.

ранее дочь онкобольной российской актрисы Анастасии Заворотнюк Анна, которая живет свою лакшери-жизнь не в "любимой" России, а в Дубае, рассказала о здоровье. Но не мамином, а своем.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред