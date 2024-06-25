Гости обратили вниманию на мимику Анастасии Заворотнюк.

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Анастасия Заворотнюк узнала о диагнозе практически в день рождения/ коллаж: Главред, фото: instagram.com/a_zavorotnyuk/

Коллега мужа Заворотнюк, фигуристка-путинистка Татьяна Навка и жена путинского прихвостня Дмитрия Пескова рассказала о том, как начала проявляться болезнь покойной актрисы Анастасии Заворотнюк.

Как пишут пропагандистские СМИ, пять лет назад в гостях у Заворотнюк и Чернышева собрались гости по поводу дня рождения артистки. Они обратили внимание на ее мимику. Опухоль к тому времени уже стала вызывать и другие симптомы: помимо головных болей она нарушала иннервацию мышц лица — его буквально перекосило.

По словам Навки, тогда все думали, что это нерв воспалился. Между тем, гости убедили артистку обратиться за помощью. Анастасия после дня рождения прошла обследование, которое показало наличие глиобластомы — одной из самых агрессивных форм рака головного мозга.

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Несмотря на дигноз, актриса держалась мужественно и была настроена на борьбу и воодушевляла близких, родных и друзей. Они вспоминали, что звезда, которая незадолго до этого стала матерью, старалась не показывать им, насколько ей тяжело, и говорила, что прорвется.

Кто такая Анастасия Заворотнюк? Анастасия Юрьевна Заворотнюк — российская актриса театра и кино, телеведущая. Заслуженная артистка Российской Федерации. В ходе президентских выборов 2018 года Заворотнюк вошла в состав движения Putin Team, выступавшего в поддержку диктатора Владимира Путина.

Смерть Анастасии Заворотнюк - последние новости:

Ранее пресса страны-оккупанта опубликовала данные из собственных источников о том, что происходило с онкобольной Анастасией Заворотнюк перед смертью.

Также выяснилось, что Заворотнюк полностью лишила третьего мужа и отца ее третьего ребенка, фигуриста Петра Чернышева, наследства. Завещание якобы было составлено и подписано задолго до смерти актрисы.

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