Бог им судья: дети Заворотнюк могут оставить Петра Чернышова без крыши над головой

Российские пропагандистские СМИ продолжают рассказывать о том, что же будет делать семья Анастасии Заворотнюк после ее смерти.
Как пишет издание 7 дней, муж Анастасии Заворотнюк может остаться без крыши над головой. По данным СМИ, особняк актрисы, в котором она проживала последние пять лет, она завещала своим старшим детям - дочери Анне и сыну Майку.
Они также добавляют, что у Петра Чернышева и детей Анастасии Заворотнюк очень натянутые отношения. Даже на похоронах было видно, что он держится в стороне от детей актрисы.
Кто такая Анастасия Заворотнюк?
Анастасия Юрьевна Заворотнюк — российская актриса театра и кино, телеведущая. Заслуженная артистка Российской Федерации. В ходе президентских выборов 2018 года Заворотнюк вошла в состав движения Putin Team, выступавшего в поддержку диктатора Владимира Путина.
Сразу после похорон артистки, от лица Петра Чернышева мошенники стали рассылать сообщения с просьбой скинуть денег. "Это ужасно кощунственно. Я не понимаю, почему такие люди есть. Бог им судья", - сказал тогда Чернышев.
Анастасия Заворотнюк умерла - что известно:
Напомним, 30 мая стало известно о смерти российской актрисы Анастасии Заворотнюк, которая много лет боролась с раком головного мозга. На личной странице Анастасии в соцсетях появился пост с трагическими известиями.
Ранее дочь онкобольной российской актрисы Анастасии Заворотнюк Анна, которая живет свою лакшери-жизнь не в "любимой" России, а в Дубае, рассказала о здоровье. Но не мамином, а своем.
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