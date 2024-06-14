Бог им судья: дети Заворотнюк могут оставить Петра Чернышова без крыши над головой

Мужа Анастасии Заворотнюк могут лишить крыши над головой.

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Петр Чернышев плакал у гроба Заворотнюк / Коллаж Главред, фото KP.ru

Российские пропагандистские СМИ продолжают рассказывать о том, что же будет делать семья Анастасии Заворотнюк после ее смерти.

Как пишет издание 7 дней, муж Анастасии Заворотнюк может остаться без крыши над головой. По данным СМИ, особняк актрисы, в котором она проживала последние пять лет, она завещала своим старшим детям - дочери Анне и сыну Майку.

Они также добавляют, что у Петра Чернышева и детей Анастасии Заворотнюк очень натянутые отношения. Даже на похоронах было видно, что он держится в стороне от детей актрисы.

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Кто такая Анастасия Заворотнюк? Анастасия Юрьевна Заворотнюк — российская актриса театра и кино, телеведущая. Заслуженная артистка Российской Федерации. В ходе президентских выборов 2018 года Заворотнюк вошла в состав движения Putin Team, выступавшего в поддержку диктатора Владимира Путина.

Сразу после похорон артистки, от лица Петра Чернышева мошенники стали рассылать сообщения с просьбой скинуть денег. "Это ужасно кощунственно. Я не понимаю, почему такие люди есть. Бог им судья", - сказал тогда Чернышев.

Анастасия Заворотнюк умерла - что известно:

Напомним, 30 мая стало известно о смерти российской актрисы Анастасии Заворотнюк, которая много лет боролась с раком головного мозга. На личной странице Анастасии в соцсетях появился пост с трагическими известиями.

Ранее дочь онкобольной российской актрисы Анастасии Заворотнюк Анна, которая живет свою лакшери-жизнь не в "любимой" России, а в Дубае, рассказала о здоровье. Но не мамином, а своем.

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