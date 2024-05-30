Мужа Анастасии Заворотнюк подловили в отеле: не уехал домой

Мужа покойной российской актрисы Анастасии Заворотнюк, которая умерла сегодня ночью от рака головного мозга, Петра Чернышева засняли за пять дней до смерти артистки в отеле.
Как сообщает росСМИ Super, 24мая фигуриста заметили 24 мая в четырехзвездочном отеле в Москве.
Он принял участие в шоу "Чудеса тридевятые", в котором являлся режиссером-постановщиком, а после отправился не домой, а в гостиницу.
На кадрах Чернышев выглядел очень уставшим, возможно, из-за состояния его жены.
Кто такая Анастасия Заворотнюк?
Анастасия Юрьевна Заворотнюк — российская актриса театра и кино, телеведущая. Заслуженная артистка Российской Федерации. В ходе президентских выборов 2018 года Заворотнюк вошла в состав движения Putin Team, выступавшего в поддержку диктатора Владимира Путина. Умерла 30 мая 2024 года от рака головного мозга.
Анастасия Заворотнюк - последние новости
Напомним, 30 мая стало известно о смерти российской актрисы Анастасии Заворотнюк, которая много лет боролась с раком головного мозга. На личной странице Анастасии в соцсетях появился пост с трагическими известиями.
ранее дочь онкобольной российской актрисы Анастасии Заворотнюк Анна, которая живет свою лакшери-жизнь не в "любимой" России, а в Дубае, рассказала о здоровье. Но не мамином, а своем.
Читайте больше о Заворотнюк:
- Собчак вывалила правду о болезнях Фриске и Заворотнюк
- Умерла Анастасия Заворотнюк: главные роли актрисы
- Как выглядела Заворотнюк перед смертью - последнее фото актрисы
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред