Мужа Анастасии Заворотнюк подловили в отеле: не уехал домой

Муж Анастасии Заворотнюк показался в отеле перед смертью жены.

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Петр Чернышев провел ночь в отеле/ коллаж: Главред, фото: instagram.com/a_zavorotnyuk

Мужа покойной российской актрисы Анастасии Заворотнюк, которая умерла сегодня ночью от рака головного мозга, Петра Чернышева засняли за пять дней до смерти артистки в отеле.

Как сообщает росСМИ Super, 24мая фигуриста заметили 24 мая в четырехзвездочном отеле в Москве.

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Он принял участие в шоу "Чудеса тридевятые", в котором являлся режиссером-постановщиком, а после отправился не домой, а в гостиницу.

Муж Анастасии Заворотнюк был очень уставшим в последние дни / фото: скрин vk.com/superrunews

На кадрах Чернышев выглядел очень уставшим, возможно, из-за состояния его жены.

Кто такая Анастасия Заворотнюк? Анастасия Юрьевна Заворотнюк — российская актриса театра и кино, телеведущая. Заслуженная артистка Российской Федерации. В ходе президентских выборов 2018 года Заворотнюк вошла в состав движения Putin Team, выступавшего в поддержку диктатора Владимира Путина. Умерла 30 мая 2024 года от рака головного мозга.

Анастасия Заворотнюк - последние новости

Напомним, 30 мая стало известно о смерти российской актрисы Анастасии Заворотнюк, которая много лет боролась с раком головного мозга. На личной странице Анастасии в соцсетях появился пост с трагическими известиями.

ранее дочь онкобольной российской актрисы Анастасии Заворотнюк Анна, которая живет свою лакшери-жизнь не в "любимой" России, а в Дубае, рассказала о здоровье. Но не мамином, а своем.

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