Настоящее благо для страны: как Заворотнюк отреагировала на победу Зеленского

Покойная Заворотнюк закрыла комментарии к посту о победе Зеленского.

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Покойная Заворотнюк в свое время поздравляла Зелинского / Коллаж Главред, фото Instagram/ a_zavorotnyuk

Российская актриса Анастасия Заворотнюк, которая скончалась в ночь на 30 мая 2024 года, еще в 2021 году, в свое время комментировала президентство Владимира Зеленского.

Еще в 2019 году Заворотнюк написала на своей странице в Instagram пост, в котором поздравила Владимира Зеленского с победой.

"Володя, я знаю, какой ты неутомимый и увлеченный трудоголик на площадке, как ты включаешься на 100% в каждую стоящую перед тобой задачу. Я искренне рада, что ты выходишь на совершенно новый уровень, что ты уже одержал такую большую и важную победу. Желаю со всей присущей тебе энергией, отдачей и правдивостью существовать в этом новом статусе, стать настоящим благом для своей страны и народа, который тебе доверился. Успехов! Поздравляю!" - написала тогда актриса на своей странице.

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Заворотнюк поздравила Зеленского / Скриншот Instagram/a_zavorotnyuk

К слову, комментарии к посту актриса закрыла.

Кто такая Анастасия Заворотнюк? Анастасия Юрьевна Заворотнюк — российская актриса театра и кино, телеведущая. Заслуженная артистка Российской Федерации. В ходе президентских выборов 2018 года Заворотнюк вошла в состав движения Putin Team, выступавшего в поддержку диктатора Владимира Путина.

Анастасия Заворотнюк умерла - что известно:

Напомним, 30 мая стало известно о смерти российской актрисы Анастасии Заворотнюк, которая много лет боролась с раком головного мозга. На личной странице Анастасии в соцсетях появился пост с трагическими известиями.

ранее дочь онкобольной российской актрисы Анастасии Заворотнюк Анна, которая живет свою лакшери-жизнь не в "любимой" России, а в Дубае, рассказала о здоровье. Но не мамином, а своем.

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