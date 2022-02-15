"Влюбляюсь в тебя каждый день": Мендель показала своего бойфренда

Юлия Мендель показала своего парня / Фото instagram.com/iuliia_mendel

Бывшая пресс-аташе президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель показала публике свою вторую половинку. Бойфренда девушка показала на видео, которое символически выложила в Instagram в День влюбленных 14 февраля.

"Make Love, Not War. Влюбляюсь в тебя каждый день. Мы в Киеве. Верим в Мир и Любовь!", - подписала ролик Мендель и отметила в посте Павла Кухту.

Как пишет Wikipedia, Кухта 1986 года рождения. Ранее он был программным директором партии Голос. Также в прошлом мужчина экономический журналист и публицист, экономический эксперт Реанимационного пакета реформ, советник Центра экономической стратегии. 2015 год вошел в наблюдательный совет Индекса мониторинга реформ iMoRe от VoxUkraine.

Работал заместителем председателя Стратегической группы советников по поддержке реформ, работал с Иваном Миклошем и Лешеком Бальцеровичем. В 2015-2019 - советник министра финансов, 2016-2019 - советник премьер-министра. В 2019 году баллотировался в Верховную Раду IX ст. от партии Голос (№ 25 в списке), отменил регистрацию как кандидата по собственному желанию.

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Известно, что Кухт был женат. У него есть дочь Ярослава.

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Также ранее Ани Лорк предстала перед поклонниками в наряде с высоким разрезом и засветила прелести без нижнего белья. Поклонника даже назвали ее "дивой без трусиков".

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