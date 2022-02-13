"Спрячь целлюлит": мокрая Каменских на отдыхе засветила свои прелести крупным планом

Каменских взбудоражила новым образом / instagram.com/kamenskux

Украинская певица Настя Каменских поделилась очередной порцией контента со своего отпуска. Исполнительница традиционно предстала в соблазнительном образе.

Звезда хотела показать поклонникам солнце из яхты, однако откровенно акцентировала свое внимание на собственном теле.

Читайте также"И не стыдно голышом?": Каменских порвала сеть фото в прозрачном бельеКаменских крупным планом показала себя с ног до головы. Кажется, что камера прошлась прямо по ее коже и зафиксировала каждую капельку воды.

"Хочешь солнца?" - написала под видео артистка.

В комментариях подписчики назвали ее ноги "окорочечками" и попросили "спрятать целлюлит".

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Напомним, Анна Тринчер показала поклонникам грудь без корсета. Звезда позировала в бассейне в Египте, где отдыхала со своим женихом Александром Волошиным.

Читайте также"Мечта каждого парня": Тринчер крупным планом показала фанатам новую грудь без корсетаТакже ранее Ани Лорк предстала перед поклонниками в наряде с высоким разрезом и засветила прелести без нижнего белья. Поклонника даже назвали ее "дивой без трусиков".

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