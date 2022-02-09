"Мечта каждого парня": Тринчер крупным планом показала фанатам новую грудь без корсета

Поклонники пришли в восторг от откровенных кадров и спросили, "когда Саша будет делать брбрбр".
Украинская актриса и блогерша Анна Тринчер, которая стала известная на всю страну благодаря сериалу Школа, в очередной раз продемонстрировала фанатам увеличенную до третьего размера грудь.
Звезда сети предстала во время отдыха в Египте. Она позировала у бассейна в малиновом бикини. Тринчер была без корсета для поддержки груди, чем вызвала восхищение у поклонников, которые смогли насладиться ее бюстом по полной программе.
Анна нежилась на солнце, лаская себя руками.
"Сегодня я на пару минут надела купальник и поняла, что я СТЕСНЯЮСЬ… не понимаю откуда у меня возникли эти чувства. Я ж всегда так мечтала сделать грудь и ходить с рубашкой на распашку, а теперь нужно привыкнуть к тому, что ещё одна часть твоего тела стала сууупер привлекательна!" - написала артистка.
Напомним, ранееТринчер показала экстремальную фотосъемку в снегу на морозе.
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