"Мечта каждого парня": Тринчер крупным планом показала фанатам новую грудь без корсета

Анна Тринчер / instagram.com/annatrincher_official/

Украинская актриса и блогерша Анна Тринчер, которая стала известная на всю страну благодаря сериалу Школа, в очередной раз продемонстрировала фанатам увеличенную до третьего размера грудь.

Звезда сети предстала во время отдыха в Египте. Она позировала у бассейна в малиновом бикини. Тринчер была без корсета для поддержки груди, чем вызвала восхищение у поклонников, которые смогли насладиться ее бюстом по полной программе.

Анна нежилась на солнце, лаская себя руками.

"Сегодня я на пару минут надела купальник и поняла, что я СТЕСНЯЮСЬ… не понимаю откуда у меня возникли эти чувства. Я ж всегда так мечтала сделать грудь и ходить с рубашкой на распашку, а теперь нужно привыкнуть к тому, что ещё одна часть твоего тела стала сууупер привлекательна!" - написала артистка.

Напомним, ранееТринчер показала экстремальную фотосъемку в снегу на морозе.

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