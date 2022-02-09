"Дива без трусиков": Лорак поразила новым пикантным фото

Соблазнительный наряд показал все обнаженные прелести артистки.
Певица Ани Лорак в очередной раз взбудоражила воображение своих поклонников сексуальным фото.
На своей странице в Instagram звезда выложила кадр из недавней фотосессии.
Лорак позировала в роскошном атласном красном платье длины макси с разрезом от бедра к самому полу.
Свой образ Лорак подчеркнула подобранными волосами, вечерним макияжем, длинными серебристыми серьгами и босоножками на высоком каблуке:
"Все меняется к лучшему, когда ты позволяешь себе действовать и берешь ответственность за свою жизнь", - подписала фото Каролина.
Читайте такжеНикакого крема: 40-летняя Брежнева поделилась секретом своей молодостиВ ответ она получила множество восхищенных комментариев. Фанаты назвали звезду "богиней", подчеркнули красоту роскошной фигуры Лорак, а также сказали, что она "дива без трусиков".
Напомним, накануне Анна Тринчер показала поклонникам грудь без корсета. Она позировала у бассейна, лаская себя руками по интимны местам тела.
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