"Он болен": Огневич показала переписку с преследователем и попросила поклонников помочь

Огневич показала переписку с преследователем и попросила поклонников помочь/ Instagram Огневич

Украинскую певицу Злату Огневич даже во время войны не прекращает преследовать неадекватный мужчина, который уже на протяжении трех лет не дает ей покоя, всячески ее оскорбляет и угрожает.

После того, как подписчики спросили звезду в Instagram, посадили ли преследователя, она решила обнародовать часть переписки с ним. Соответствующие скрины сообщений артистка выставила в своих сторис.

Как видно из сообщений, мужчина обзывал певицу "дурой" и обвинял в том, что она якобы "испортила ему жизнь".

Также Огневич призвала подписчиков обратить внимание на то, работает ли где-то сейчас этот мужчина – а если да, то требовать его увольнения.

"Вот одни из его сообщений. Увидите, что он где-то работает – требуйте увольнения. Он болен", – подписала кадр с перепиской Огневич.

Преследователь не дает проходу Огневич уже 3 года

Напомним, украинская певица Злата Огневич ранее заявила, что ее уже три года преследует неадекватный мужчина, который угрожает ей и ее семье. Она даже обращалась за помощью к правоохранителям, однако это не очень помогло – мужчину задержали, но потом отпустили по решению суда.

Мужчина неоднократно приходил в жилой комплекс, где живет Огневич. Он уже не раз грозился убить певицу, если еще раз увидит ее по телевидению.

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