"Он болен": Огневич показала переписку с преследователем и попросила поклонников помочь

Певица поделилась с подписчиками скринами сообщений с матерными словами, которыми засыпает ее неадекватный мужчина.
Украинскую певицу Злату Огневич даже во время войны не прекращает преследовать неадекватный мужчина, который уже на протяжении трех лет не дает ей покоя, всячески ее оскорбляет и угрожает.
После того, как подписчики спросили звезду в Instagram, посадили ли преследователя, она решила обнародовать часть переписки с ним. Соответствующие скрины сообщений артистка выставила в своих сторис.
Как видно из сообщений, мужчина обзывал певицу "дурой" и обвинял в том, что она якобы "испортила ему жизнь".
Также Огневич призвала подписчиков обратить внимание на то, работает ли где-то сейчас этот мужчина – а если да, то требовать его увольнения.
"Вот одни из его сообщений. Увидите, что он где-то работает – требуйте увольнения. Он болен", – подписала кадр с перепиской Огневич.
Преследователь не дает проходу Огневич уже 3 года
Напомним, украинская певица Злата Огневич ранее заявила, что ее уже три года преследует неадекватный мужчина, который угрожает ей и ее семье. Она даже обращалась за помощью к правоохранителям, однако это не очень помогло – мужчину задержали, но потом отпустили по решению суда.
Мужчина неоднократно приходил в жилой комплекс, где живет Огневич. Он уже не раз грозился убить певицу, если еще раз увидит ее по телевидению.
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