Переплыла Дунай, спасаясь от войны: трансгендерная певица Зи Фамелу нелегально покинула Украину

Зи Фамелу переплыла Дунай, спасаясь от войны / instagram.com/zifaamelu

Украинская трансгендерная певица Зи Фамелу (Зианджа) все еще имеет мужской паспорт. Артистка, спасаясь от военного вторжения, была вынуждена бежать из Украины незаконным путем, так как все еще считается "мужчиной призывного возраста".

Об этом Фамелу рассказала в интервью для журнала Rolling Stone. Она дважды пыталась пересечь границу с Румынией, и дважды получала отказ. Зи не скрывает: она даже пыталась дать взятку в размере 3 тыс. евро, однако пограничники были неумолимы.

Тогда певице пришла в голову практически самоубийственная мысль - она решила пересечь Дунай вплавь. "Я чувствовала себя преступницей, но я не преступница, я беженка. Я чуть не утонула. Я наглоталась воды. Я чувствовала себя истощенной, это был заплыв на последней оставшейся энергии. Я плыла и как-то добралась до берега, но думала, что это до сих пор Украина. Рядом было поле. Это был как марафон", - рассказала экс-Зианджа.

В Румынии ее обнаружили полицейские. Они сперва отвезли певицу в участок, а затем - в лагерь для беженцев. Сейчас Зи Фамелу находится в Германии. В Украине певица числится преступницей.

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