"Да, я полноценная женщина!": трансгендерная певица Зианджа раскрыла правду о смене пола

Зианджа расскрыла подробности своего каминг-аута / Фото: пресс-служба канала "1+1"

Украинская певица Зианджа (Зи Фамелу) в 2014 году совершила каминг-аут, как трансгендерная женщина. Будучи на тот момент еще Борисом Апрелем, она заявила, что всегда осознавала себя девушкой и ассоциировала свою личность с женским полом.

После того как Зианджа "вышла из шкафа", она старалась сохранять приватность своей личной жизни. Правда в СМИ все же стало известно, что она находится в счастливых отношениях с молодым человеком и прошла операцию по смене груди.

Тогда, по словам Зи, в прессе ее признание исказили до невозможности ради высоких рейтингов и из-за недостаточной осведомленности о проблемах трансгендерных людей.

Певица устала от этой дезинформации, поэтому решила сделать заявление о своей половой принадлежности и гендерной идентичности: "Я не делала операцию по смене пола. Я никогда прямо об этом не заявляла. В своем заявлении 2014 года я сказала, что "решилась на это", имея в виду КАМИНГ АУТ как трансгендерная девушка. Украинская пресса и ТВ все перекрутили и досочиняли: якобы "для народа так будет понятней". Громкие заголовки = больше шума, больше кликов по ссылкам = больше денег. Я последовала совету PR-менеджера закрыть на это глаза и не стала спорить..."

Теперь сил закрывать на подобное глаза у Зи не осталось. Девушка считает своим долгом повышать осведомленность людей о правах и свободах ЛГБТ+ людей, и своим примером вдохновлять тех, кто боится осуждения: "Почему я до сих пор на все не плюнула? Потому что представленность/репрезентация важна. Молчание и сидение в шкафу вредят свободе ЛГБТ+ людям. Наши истории заслуживают того, чтобы быть услышанными. Мы существуем, а значит наше счастье и жизни важны! Мы хотим лишь Видимости, а в результате - Равноправия, чтобы все были счастливы и довольны. И мы и вы. Как одно целое. Одна страна. Без громких лозунгов и скандирования. Без насилия и кровопролития. Я больше не позволю им заставлять меня молчать и делать удобной для них. Да, у меня остался член между ног! Да, я могу иметь собственных детей, если захочу! Да, я полноценная женщина!"

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Певица Зианджа (Зи Фамелу) обвинила СМИ в дезинформации / instagram.com/zifaamelu

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