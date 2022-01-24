Злату Огневич три года преследует мужчина - певице угрожают расправой

Злата Огневич показала лицо своего преследователя / instagram.com/zlata.ognevich

Украинская певица Злата Огневич на своей странице в Instagram показала лицо преследователя, который всячески отравляет ей жизнь уже около трех лет.

Артистка засняла на видео, как за ней следует машина, за рулем которой едет человек, которого она назвала по имени - Вадим Лебедь.

В открытое окно мужчина произносил угрозы убить ее и ее отца, Леонида Григорьевича Бордюга, военного хирурга, если Огневич еще раз появится на экранах.

Огневич с просьбой о помощи обратилась к мэру Киева Виталию Кличко и президенту Украины Владимиру Зеленскому. Она устала жить в страхе за свою жизнь и жизни ее семьи: "В данной ситуации я просто беззащитная женщина, которую не первый год ( уже больше 3-х лет ) преследует неадекватный мужчина и НИКТО за это время не смог решить мою проблему. Он продолжает свои преследования, которые участились в последнее время…. Я хочу справедливости для себя. Я хочу справедливости для тех женщин, которые не чувствуют себя в безопасности и подвергаются насилию. Потому что моя ситуация— это ТАКЖЕ один из видов насилия :( Я обращаюсь к команде городского мэра Виталия Кличко. Вас также упоминают в данном видео. Я обращаюсь к правоохранительным органам, юристам и ВСЕМ, кто имеет компетенцию и реально МОЖЕТ помочь. Я обращаюсь к своей стране и президенту. Потому что я больше НЕ ЖЕЛАЮ МОЛЧАТЬ! Хватит!

На моём месте может быть ВАША дочь, жена, любимая девушка, мама, ВАШ близкий человек. Помогите МНЕ!"

Реклама

Осторожно! Видео содержит нецензурную лексику:

Злата Огневич отметила, что ситуация с преследователем - не пиар, а реальная история, которая происходит с ней уже долгое время. И за это время ей так и не удалось найти управу на мужчину, который за ней следит. Тревожные эпизоды участились, поэтому певица решила обратиться за помощью к "сильным мира сего", в надежде, что ей перестанут угрожать убийством.

Читайте также"Я состою из манго": Злата Огневич в бикини раздвинула ноги и показала фанатам свои татуировки

Ранее певица Леди Гага рассказала об интимной связи с актрисой Сальмой Хайек на съемочной площадке фильма Дом Гуччи.

Другие интересные новости: