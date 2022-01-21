У Леди Гаги был секс с Сальмой Хайек - из фильма Дом Гуччи вырезали целую любовную линию

Секс-сцена Леди Гаги и Сальмы Хайек в Доме Гуччи не вошла в финальную версию фильма / Коллаж - instagram.com/salmahayek / instagram.com/ladygaga

Певица Леди Гага рассказала, что в нашумевшей киноновинке от Ридли Скотта Дом Гуччи была любовная сцена между ее персонажем и персонажем мексикано-американской актрисы Сальм Хайек.

Гага воплотила роль Патриции Реджани - супруги Маурицио Гуччи, чье убийство она спланировала. В этом ей помогала экстрасенс Пина Ауриемма (Сальма Хайек).

По словам Леди Гаги из фильма вырезали сцену секса между женщинами, которая, возможно, выйдет позже с режиссерской версией: "Целая сюжетная линия, которую вы не видели, была посвящена развитию любовных отношений между мной и Пиной".

Фильм Ридли Скотта (Чужой, Бегущий по лезвию, Гладиатор) Дом Гуччи основан на реальной истории заказного убийства Маурицио Гуччи в 1995 году. Киллера, который застрелил бизнесмена, наняла Патриция Реджани - бывшая жена Гуччи.

Женщина, которую пресса прозвала "Черной вдовой" была осуждена за организацию убийства в 1998 году на 29 лет тюремного заключения, но была досрочно освобождена в 2016 году.

Реклама

Читайте такжеЛеди Гага засветила мощный "бампер" в ультракоротком серебряном платье

Ранее Леся Никитюк в соблазнительном боди поиграла язычком на камеру.

Другие интересные новости: