У Леди Гаги был секс с Сальмой Хайек - из фильма Дом Гуччи вырезали целую любовную линию

Певица призналась, что отношения ее с Хайек героинь вышли далеко за рамки дружеских.
Певица Леди Гага рассказала, что в нашумевшей киноновинке от Ридли Скотта Дом Гуччи была любовная сцена между ее персонажем и персонажем мексикано-американской актрисы Сальм Хайек.
Гага воплотила роль Патриции Реджани - супруги Маурицио Гуччи, чье убийство она спланировала. В этом ей помогала экстрасенс Пина Ауриемма (Сальма Хайек).
По словам Леди Гаги из фильма вырезали сцену секса между женщинами, которая, возможно, выйдет позже с режиссерской версией: "Целая сюжетная линия, которую вы не видели, была посвящена развитию любовных отношений между мной и Пиной".
Фильм Ридли Скотта (Чужой, Бегущий по лезвию, Гладиатор) Дом Гуччи основан на реальной истории заказного убийства Маурицио Гуччи в 1995 году. Киллера, который застрелил бизнесмена, наняла Патриция Реджани - бывшая жена Гуччи.
Женщина, которую пресса прозвала "Черной вдовой" была осуждена за организацию убийства в 1998 году на 29 лет тюремного заключения, но была досрочно освобождена в 2016 году.
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