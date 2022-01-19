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Злата Огневич на архивном фото показала, каким была ребенком

19 января 2022, 11:41
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Детство певицы прошло на севере.

Злата Огневич расскрыла, какой была в детстве / instagram.com/zlata.ognevich

Певица Злата Огневич не отпускает новогодние праздники. Их она отметила в жаркой Африке, но о старых добрых традициях не забыла.

Так, по просьбе поклонников, артистка пересмотрела детские фото, и показала снимок со своего новогоднего утренника.

На фото тогда еще Инна Бордюг (Настоящее имя Огневич) позирует в белом платьице с орнаментом из желтых уточек и кружевным фартуком. Волосы девочки заплетены в "корзиночку" на затылке, украшенную белым бантом.

Фото певица подписала: "Где-то на далеком севере. Я еще не знаю, что мне приготовила жизнь, но УЖЕ очень люблю петь и вообще - жутко интересно, что вокруг!"

Инна Леонидовна Бордюг, которой в будущем предстояло стать известно певицей Златой Огневич, родилась в Мурманске в семье военного хирурга и учительницы. До пяти лет девочка жила в Санкт-Петербурге и Минске, затем семья перебралась в Судак.

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Злата Огневич показала новогоднее детское фото / instagram.com/zlata.ognevich

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