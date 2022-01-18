72-летнюю Аллу Пугачеву жестоко раскритиковали за неудачное сэлфи

Недоброжелатели не стеснялись в выражениях, комментируя фото.
Певица Алла Пугачева показала сэлфи, которым не мало испугала фанатов.
Примадонна редко делится новыми фото, поэтому снимок, выложенный ею в сторис, мгновенно разлетелся по Сети.
На нем Алла Борисовна с накрашенными губами и глазами прямо смотрит в камеру. Волосы небрежно растрепаны, макияж нанесен слегка неаккуратно. Выражение лица спокойное, хотя один уголок рта приподнят, будто в усмешке.
Сэлфи Пугачева оставила без каких-либо комментариев и подписей. На нем есть лишь время, в которое, вероятно, была сделана фотография - 13:37.
Снимок Примадонны был продублирован на ее фан-странице в Instagram. Там возможность его прокомментировать имеет каждый желающий.
Увы, отзывы новый снимок Аллы Борисовны получил неутешительные. Преданные фанаты подчеркнули, что для своего элегантного возраста Примадонна выглядит восхитительно - в любой одежде и макияже. Однако хватало и злопыхателей, которые тут же раскритиковали Пугачеву за "ненатуральность":
"Не узнать. Все чужое".
"Фотка, как посмертная маска! Зачем, такое выставлять!?"
"Она уже как Ленин в мавзолее неузнаваема, своего уже нет ничего".
"Не надо это фото, какое-то оно жуткое".
"Что то её скукожило".
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