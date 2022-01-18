72-летнюю Аллу Пугачеву жестоко раскритиковали за неудачное сэлфи

Алла Пугачева напугала фанатов новым снимком / instagram.com/alla_orfey

Певица Алла Пугачева показала сэлфи, которым не мало испугала фанатов.

Примадонна редко делится новыми фото, поэтому снимок, выложенный ею в сторис, мгновенно разлетелся по Сети.

На нем Алла Борисовна с накрашенными губами и глазами прямо смотрит в камеру. Волосы небрежно растрепаны, макияж нанесен слегка неаккуратно. Выражение лица спокойное, хотя один уголок рта приподнят, будто в усмешке.

Сэлфи Пугачева оставила без каких-либо комментариев и подписей. На нем есть лишь время, в которое, вероятно, была сделана фотография - 13:37.

Снимок Примадонны был продублирован на ее фан-странице в Instagram. Там возможность его прокомментировать имеет каждый желающий.

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Новое сэлфи Аллы Пугачевой / instagram.com/alla_orfey

Увы, отзывы новый снимок Аллы Борисовны получил неутешительные. Преданные фанаты подчеркнули, что для своего элегантного возраста Примадонна выглядит восхитительно - в любой одежде и макияже. Однако хватало и злопыхателей, которые тут же раскритиковали Пугачеву за "ненатуральность":

"Не узнать. Все чужое".

"Фотка, как посмертная маска! Зачем, такое выставлять!?"

"Она уже как Ленин в мавзолее неузнаваема, своего уже нет ничего".

"Не надо это фото, какое-то оно жуткое".

"Что то её скукожило".

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