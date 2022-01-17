Слава Каминская показала идеальную сочную грудь на танзанийском пляже: "А мама так еще ничего!"

От фотографии певицы в бикини у фанатов отняло дар речи.
Певица Слава Каминская отправилась на "перезапуск" в Танзианию. Там, на берегу Индийского океана артистка отдыхает перед важными событиями в ее творческой жизни - она готовит свой первый в многолетней карьере артистки сольный альбом.
Каминская с надеждой смотрит в будущее, и предполагает, что наступивший 2022 год будет для нее "огонь". Поэтому и фотографии с отдыха она выкладывает под стать году - очень горячие.
На одном из снимков певица предстала в лазурном купальнике невероятно чистого оттенка, похожего на цвет океана за ее спиной.
Правда, далеко не белый песок и тихие воды Танзании кидаются в глаза на пикантном фото в первую очередь. На пляжном кадре Каминская позирует в вызывающей позе, демонстрируя шикарную грудь в бикини.
Дажа сама артистка пришла в восторг от своей нынешней формы. Снимок Каминская подписала: "А мама так еще ничего ❤️".
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Ранее стала известна причина, по которой певица Maruv покидает сцену.
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