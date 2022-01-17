Слава Каминская показала идеальную сочную грудь на танзанийском пляже: "А мама так еще ничего!"

Слава Каминская засветила пышные формы на пляже / instagram.com/babaslavka

Певица Слава Каминская отправилась на "перезапуск" в Танзианию. Там, на берегу Индийского океана артистка отдыхает перед важными событиями в ее творческой жизни - она готовит свой первый в многолетней карьере артистки сольный альбом.

Каминская с надеждой смотрит в будущее, и предполагает, что наступивший 2022 год будет для нее "огонь". Поэтому и фотографии с отдыха она выкладывает под стать году - очень горячие.

На одном из снимков певица предстала в лазурном купальнике невероятно чистого оттенка, похожего на цвет океана за ее спиной.

Правда, далеко не белый песок и тихие воды Танзании кидаются в глаза на пикантном фото в первую очередь. На пляжном кадре Каминская позирует в вызывающей позе, демонстрируя шикарную грудь в бикини.

Дажа сама артистка пришла в восторг от своей нынешней формы. Снимок Каминская подписала: "А мама так еще ничего ❤️".

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Слава Каминская в лазурном купальнике / instagram.com/babaslavka

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Ранее стала известна причина, по которой певица Maruv покидает сцену.

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