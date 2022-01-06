Злата Огневич рассказала страшную историю, которая случилась с ней на Новый год

Звезда призналась, что боится встречать приход нового года дома.
Известная украинская певица и героиня второго сезона реалити-шоу Холостячка Злата Огневич вспомнила об опасном случае, который произошел с ней в детстве на Новый год.
Исполнительница рассказала, что однажды в ее квартиру влетела огромная петарда и разбила двойные металлопластиковые окна. Более того, пиротехника взорвалась прямо в комнате, пишет Новый канал.
"Папа ничего не понял, потому что в этот момент смотрел очередной фильм про войну, он любит такое, и подумал, что это просто разорвался снаряд в телевизоре. Когда пошел дым, и стало вонять на всю квартиру, мы заподозрили неладное", - добавила Огневич.
Из-за этой ситуации звезда старается встречать новогодние праздники на работе.
"Практически каждый год я встречаю Новый год на сцене. Для меня это действительно важно. Верю во фразу: "Где Новый год встретишь, там его и проведешь", - рассказала Злата.
Напомним, украинская певица потеряла ребенка в день Рождества Христова.
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