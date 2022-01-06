Злата Огневич рассказала страшную историю, которая случилась с ней на Новый год

Злата Огневич / instagram.com/zlata.ognevich/

Известная украинская певица и героиня второго сезона реалити-шоу Холостячка Злата Огневич вспомнила об опасном случае, который произошел с ней в детстве на Новый год.

Исполнительница рассказала, что однажды в ее квартиру влетела огромная петарда и разбила двойные металлопластиковые окна. Более того, пиротехника взорвалась прямо в комнате, пишет Новый канал.

"Папа ничего не понял, потому что в этот момент смотрел очередной фильм про войну, он любит такое, и подумал, что это просто разорвался снаряд в телевизоре. Когда пошел дым, и стало вонять на всю квартиру, мы заподозрили неладное", - добавила Огневич.

Из-за этой ситуации звезда старается встречать новогодние праздники на работе.

"Практически каждый год я встречаю Новый год на сцене. Для меня это действительно важно. Верю во фразу: "Где Новый год встретишь, там его и проведешь", - рассказала Злата.

Напомним, украинская певица потеряла ребенка в день Рождества Христова.

Читайте также: