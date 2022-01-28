Преследователя Златы Огневич отпустили из-под стражи без наказания - певица винит в этом судью

Мужчина, который угрожал Огневич убийством, на свободе / instagram.com/zlata.ognevich

Украинская певица Злата Огневич рассказала, что три года является жертвой преследователя, который угрожает ей и ее семье физической расправой.

Артистка засняла на видео, как за ней следует машина, водитель который выкрикивает ей оскорбления и обещания убить ее.

Три дня назад полиция задержала подозреваемого, но сегодня певица сообщила, что ее преследователь вновь на свободе.

Злата Огневич отметила, что полиция по этому делу выполнила все, что от нее требовалось - задержала подозреваемого до рассмотрения дела. Которого, впрочем, не произошло.

Юристы певицы подали официальное прошение о том, чтобы ограничить возможность преследователю на приближение к Огневич. Однако судья даже не стала его рассматривать.

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Злата Огневич рассказала о вопиющем безразличии судьи к делу о ее преследователе / instagram.com/zlata.ognevich

Преследователь в данный момент на свободе, так как по закону его больше не могут задерживать. На рассмотрении подозреваемый ухмылялся и ерничал, дескать, я же говорил, что мне ничего не будет.

Злата Огневич планирует продолжать добиваться справедливости в рамках закона.

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