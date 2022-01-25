Копы нашли и задержали преследователя Огневич: уроженцу Черкасской области сообщили о подозрении

Злата Огневич / https://www.instagram.com/stbua/

Украинская певица и героиня реалити-шоу Холостячка-2Злата Огневич ранее опубликовала видео и показала мужчину, который ее преследует и угрожает. В кадрах злоумышленник прямо говорил, что убьет ее и ее отца, если только она появится на экранах.

Злата пообещала обратиться в полицию, что, собственно, и сделала.

Копы уже поймали и задержали неадеквата, которым оказался уроженец Черкассчины 1981 года рождения.

Как проинформировали в полиции Киева, ему уже сообщили о подозрении.

"Мужчина долгое время систематически угрожал убийством заявительницы, преследовал и отправлял смс-сообщения в разные социальные сети. Сегодня, 25 января, при силовой поддержке спецназовцев КОРД мы задержали правонарушителя по месту жительства в порядке статьи 298-2 Уголовного процессуального кодекса Украины", - говорится в сообщении.

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На данный момент представители правоохранительных органов проводят досудебное расследование.

Напомним, ранее Огневич похвасталась кадрами из отпуска, который провела в Африке.

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