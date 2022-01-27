Боксерка с модельной внешностью Аврил Мати отправила фанатов в нокаут идеальным телом в бикини

Аврил Мати похвасталась подтянутым телом / instagram.com/avrilmathie

Австралийская боксерка Аврил Мати - незаурядная спортсменка. Профессиональную карьеру боксерка она решила построить в лишь в 2018-ом, когда ей уже исполнился 31 год.

Мати всегда испытывала страсть к боевым искусствам, но занималась ими из любопытства. Она реализовала себя как модель и фитнесс-тренер, но затем решила развернуть свою жизнь на 180 градусов.

Свой первый профессиональный бой в суперлегком весе Мати провела в феврале 2018 года, и одержала победу нокаутом. Всего за три года боксерской карьеры Аврил Мати провела восемь боев с поразительной статистикой: 7 нокаутов, одна ничья и ни одного поражения.

Впрочем, с началом успешной спортивной карьеры Мати не перестала следить за собой, и по-прежнему имеет модельную внешность. Девушка имеет огромную армию фанатов в социальных сетях, для которых она выкладывает соблазнительные фотографии в бикини.

На свежем снимке боксерка в крошечном бикини лимонного цвета позирует вполоборота, задорно улыбаясь. Мати умело продемонстрировала подтянутое тело без манерности и наигранности.

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Аврил Мати в пикантном бикини / instagram.com/avrilmathie

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