Беременная ангел Victoria's Secret появилась на красной дорожке в Каннах без нижнего белья

Беременная Адриана Лима посетила Каннский фестиваль в "голом" платье / instagram.com/adrianalima

40-летняя бразильская супермодель Адриана Лима даже на последних сроках беременности умудряется выглядеть невероятно роскошно, и не пропускает ни одного светского мероприятия.

К примеру, будущая мама ошеломила всех смелым нарядом на красной дорожке в Каннах. Для кинофестиваля она выбрала горчичное платье в этническом стиле от ливанского дизайнера Николаса Джебрана.

Адриана Лима воплотила необычный образ индейской принцессы - народные мотивы в богатой вышивке платья, крупные украшения, яркий макияж с акцентом на глаза.

При этом платье обладает множеством откровенных вырезов, которые обнажают живот модели практически полностью. Юбка обладает очень заниженной талией, благодаря чему создается впечатление, что Лима не надела нижнее белье.

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