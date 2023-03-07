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"Вертится, как уж на сковородке": приятель Пугачевой вскрыл причину продажности Киркорова

7 марта 2023, 13:38
Критик Артемий Троицкий вскрыл причины того, что Филипп Киркоров стал закоренелым и безрассудным клевретом путинского режима.
Киркоров, Троицкий
Филипп Киркоров та Артемий Троицкий / коллаж фото УНИАН

Российский оппозиционер Артемий Троицкий (известный музыкальный критик и приятель Аллы Пугачевой еще со времен перестройки) утверждает, что Филипп Киркоров стал матерым путинистом из-за боязни потерять деньги и из-за возможного шантажа. Об этом Троицкий сказал в интервью проекта Талы Калатай "Аргумент" для канала "УНИАН".

"Это типичный случай. Человек, которого явно от всего этого корежит. Я не знаю, как он относится конкретно к войне, но я знаю точно, что он в ужасе от того, что Россия изолирована, что сейчас она оказалась фактически отрезана от глобального шоу-бизнеса, от его любимого конкурса "Евровидение", на которое он молится просто", - рассказал Троицкий.

Как говорит оппозиционер, Киркоров четко осведомлен о том, что у путинского режима к нему есть требования. Плюс боится, что его начнут шельмовать из-за его сексуальной ориентации.

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"Все этом ему крайне неприятно и поперек горла, это с одной стороны. С другой стороны, он не хочет терять российские позиции, гонорары. Он не хочет становиться иностранным агентом […] Тем более, что к нему имеются претензии по поводу его имиджа, по поводу его ориентации [...]. Он напуган очень сильно. Поэтому он вертится, как уж на сковородке, можно парнишке посочувствовать", − подытожил Киркоров.

Напомним, Ани Лорак ранее, на 11-м месяце полномасштабной войны в Украине, которую развязала РФ, вспомнила, что она - украинка.

До того артистка-запроданка жаловалась на то, что она стала очень одинока и скучает по своим родственникам, которые, очевидно, остались в Украине. О том, что этих же родственников бомбит страна, которой она продалась, урожденная Каролина Куек пока умалчивает.

Интересно, что ее бывший муж, Мурат Налчаджиоглу, проявляет любовь и уважение к Украине - турецкий бизнесмен рассказал, почему остается в стране во время войны и занимается благотворительностью.

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