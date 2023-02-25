"Это Алла Пугачева?": Киркоров начал превращаться в женщину

Одиозный российский певец Филипп Киркоров, который недавно попал в санкционный список Украины, переборщил с пластическими операциями.
На своей страничке в Instagram он опубликовал новое фото, которым шокировал пользователей сети.
"Зачем он это сделал?", "Рядом с режиссером кто стоит, Алла Пугачева?", "Лишь бы не стал женщиной", "Филипп, остановись", - писали в комментариях под снимком.
Ранее Киркоров показал последствия пластической операции на животе. На опубликованных кадрах видно, что у певца внезапно появились кубики. Также на животе артиста видно рубец, а пупок расположен намного выше, чем у нормальных людей.
Также сообщалось, что в Сети появилось видео, на котором Киркоров злится из-за чего-то на поклонника в зрительном зале, спускается к нему и лупит его по лицу букетом роз.
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