"А почему пупок так высоко?": Киркорову отрезали живот

Одиозный российский певец Филипп Киркоров, который недавно попал в санкционный список Украины, показал последствия пластической операции на животе.
Пластический хирург скандального россиянина на своей страничке в Instagram показал результат своей работы.
На опубликованных кадрах видно, что у Киркорова внезапно появились кубики. Также на животе артиста видно рубец, а пупок расположен намного выше, чем у нормальных людей.
Пользователи Сети были шокированы новой внешностью Киркорова.
"А почему пупок так высоко? Или только мне так показалось", "Мне кажется это не Киркоров, а двойник какой-то", "Такое ощущение, что Филя под чём-то запрещённым явно", "У Киркорова двойник появился?", - писали в комментариях под видео.
Ранее в Сети появилось видео, на котором Киркоров злится из-за чего-то на поклонника в зрительном зале, спускается к нему и лупит его по лицу букетом роз.
Также мы рассказывали, что российский пропагандист Владимир Соловьев заявил, что певец Филипп Киркоров разорвал все связи с Аллой Пугачевой и Максимом Галкиным.
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