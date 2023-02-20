"А почему пупок так высоко?": Киркорову отрезали живот

Филипп Киркоров за последние месяцы изменился до неузнаваемости. Хирург показал результат своей работы.

Филипп Киркоров / скриншот YouTube

Одиозный российский певец Филипп Киркоров, который недавно попал в санкционный список Украины, показал последствия пластической операции на животе.

Пластический хирург скандального россиянина на своей страничке в Instagram показал результат своей работы.

На опубликованных кадрах видно, что у Киркорова внезапно появились кубики. Также на животе артиста видно рубец, а пупок расположен намного выше, чем у нормальных людей.

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Пользователи Сети были шокированы новой внешностью Киркорова.

"А почему пупок так высоко? Или только мне так показалось", "Мне кажется это не Киркоров, а двойник какой-то", "Такое ощущение, что Филя под чём-то запрещённым явно", "У Киркорова двойник появился?", - писали в комментариях под видео.

Киркоров показал последствия пластики / скриншот

Ранее в Сети появилось видео, на котором Киркоров злится из-за чего-то на поклонника в зрительном зале, спускается к нему и лупит его по лицу букетом роз.

Также мы рассказывали, что российский пропагандист Владимир Соловьев заявил, что певец Филипп Киркоров разорвал все связи с Аллой Пугачевой и Максимом Галкиным.

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