"У деда крыша съехала": озверевший Киркоров отхлестал поклонника по лицу

Филипп Киркоров / скриншот

Российский певец Филипп Киркоров сейчас находится в большом турне по странам. Одиозный артист всего за несколько дней успел вляпаться в ряд скандалов.

Он же засветился с матами в адрес Наргиз, посылами в одно место журналистки и танцами в прозрачных колготках и трусах на сцене.

Теперь же в Сети появилось видео, на котором Киркоров злится из-за чего-то на поклонника в зрительном зале, спускается к нему и лупит его по лицу букетом роз.

Киркоров отхлестал букетом полонника / скриншот с видео

Пользователи в Сети были в шоке от поведения Киркорова. Многие предположили, что всему виной его возраст.

"Слушайте, ну у деда, по-моему, крыша съехала", "Жалко, что зритель не дал сдачи этому Филипку, зрелище было бы незабываемое, отмудохали бы его всем первым рядом, всей толпой, но сидят как быдло!", "Мда, совсем мозги потерял", - писали в сети.

В Сети отреагировали на поступок Киркорова / скриншот

В Сети отреагировали на поступок Киркорова / скриншот

Напомним, ранее домработница Люся, которая более 20 лет работала на Филиппа Киркорова, решила рассказать подробности личной жизни певца.

Женщина призналась, что ее бывший босс (она уже 2 года не работает у Киркорова) - однолюб, но мог связать свою жизнь со многими знаменитостями.

Также мы рассказывали, что российский пропагандист Владимир Соловьев заявил, что певец Филипп Киркоров разорвал все связи с Аллой Пугачевой и Максимом Галкиным.

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