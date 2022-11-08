"Старичок в колготках": Киркоров опозорился перед казахами

Киркоров опозорился перед казахами / скриншот

Российского певца Филиппа Киркорова, который поддерживает войну в Украине, высмеяли во время его концерта в Казахстане.

Туда он уехал после скандала с оскорблением певицы Наргиз. В сети появилось видео выступления. На опубликованных кадрах видно, что нарядился Киркоров в довольно броский наряд - на сцену он вышел в колготках.

Такой образ вызвал отвращение в пользователей сети. Не обошлось без колких шуток в сторону Киркорова.

Киркоров на концерте в Казахстане / скриншот

"Мальчик, который пропускал день ног", "Чёт прям жуткий какой-то... Старичок в колготках", "Он в колготках? Юбку забыл одеть", "Петух в одеянии клоуна. На него без слез уже не взглянешь", "Разжигатель войны и как его пустили в страну", - писали в комментариях под видео.

В сети высмеяли Киркорова / скриншот

В сети высмеяли Киркорова / скриншот

Напомним, ранее домработница Люся, которая более 20 лет работала на Филиппа Киркорова, решила рассказать подробности личной жизни певца.

Женщина призналась, что ее бывший босс (она уже 2 года не работает у Киркорова) - однолюб, но мог связать свою жизнь со многими знаменитостями.

Также мы рассказывали, что российский пропагандист Владимир Соловьев заявил, что певец Филипп Киркоров разорвал все связи с Аллой Пугачевой и Максимом Галкиным.

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