"Старичок в колготках": Киркоров опозорился перед казахами

Наряд Филиппа Киркорова стал поводом для шуток в Сети.
Российского певца Филиппа Киркорова, который поддерживает войну в Украине, высмеяли во время его концерта в Казахстане.
Туда он уехал после скандала с оскорблением певицы Наргиз. В сети появилось видео выступления. На опубликованных кадрах видно, что нарядился Киркоров в довольно броский наряд - на сцену он вышел в колготках.
Такой образ вызвал отвращение в пользователей сети. Не обошлось без колких шуток в сторону Киркорова.
"Мальчик, который пропускал день ног", "Чёт прям жуткий какой-то... Старичок в колготках", "Он в колготках? Юбку забыл одеть", "Петух в одеянии клоуна. На него без слез уже не взглянешь", "Разжигатель войны и как его пустили в страну", - писали в комментариях под видео.
Напомним, ранее домработница Люся, которая более 20 лет работала на Филиппа Киркорова, решила рассказать подробности личной жизни певца.
Женщина призналась, что ее бывший босс (она уже 2 года не работает у Киркорова) - однолюб, но мог связать свою жизнь со многими знаменитостями.
Также мы рассказывали, что российский пропагандист Владимир Соловьев заявил, что певец Филипп Киркоров разорвал все связи с Аллой Пугачевой и Максимом Галкиным.
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