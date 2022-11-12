"Это очень страшно": Киркорову экстренно сделали операцию на сердце

Бедрос Киркоров, Филипп Киркоров / скриншот

90-летнего Бедроса Киркорова мучили серьезные проблемы со здоровьем. Из-за сбоев работы сердца иногда пульс артиста падал до 30 ударов в минуту.

"У меня мерцательная аритмия. Когда начинается приступ, не знаешь просто, как себя вести. Пульс резко понижается: сердце может остановиться! Это очень страшно", - цитирует Киркорова-старшего Prozvezd.

Филипп Киркоров вовремя забил тревогу и заставил отца срочно обратиться в больницу. В итоге ему установили кардиостимулятор.

Операция прошла под местной анестезией. Сейчас отце Филиппа Киркорова чувствует себя хорошо и даже собирается устроить концерт.

"Я теперь могу ходить. А раньше мне каждый шаг давался с большим трудом: дыхания не хватало", - заявил артист.

Напомним, Филипп Киркоров сейчас находится в большом турне по странам. Одиозный артист всего за несколько дней успел вляпаться в ряд скандалов.

Он же засветился с матами в адрес Наргиз, посылами в одно место журналистки и танцами в прозрачных колготках и трусах на сцене.

Теперь же в Сети появилось видео, на котором Киркоров злится из-за чего-то на поклонника в зрительном зале, спускается к нему и лупит его по лицу букетом роз.

Также мы рассказывали, что российский пропагандист Владимир Соловьев заявил, что певец Филипп Киркоров разорвал все связи с Аллой Пугачевой и Максимом Галкиным.

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