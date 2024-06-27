В Украине объявили подозрение путинисту-режиссеру фильма "Мы из джаза"

Скандальный российский и советский режиссер Карен Шахназаров ранее откровенно признается, что боится того, что РФ может проиграть войну с Украиной.

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Офис Генпрокурора объявил о подозрении режиссеру-путинисту Карену Шахназарову / коллаж Главред, фото УНИАН

71-летнему скандальному советскому и российскому режиссеру Карену Шахназарову (известному по фильму "Зимний вечер в Гаграх" и "Мы из джаза"), а также гендиректору студии "Мосфильм", Офис Генпрокурора Украины объявил о подозрении. Такую информацию опубликовала пресс-служба ведомства.

В частности, известно, что Шахназарову инкриминируют ч. 3 ст. 436-2 УК Украины (Оправдание вооруженной агрессии РФ против Украины). По данным следствия, подозреваемый как публичное лицо и представитель "культурного центра России", пользуясь популярностью и авторитетом в медиа, а также возможностью формировать общественное мнение, систематически высказывал свою позицию в поддержку государства-агрессора.

Позиция Карена Шахназарова по поводу войны РФ с Украиной - новости

Еще в марте 2014 года, когда Россия аннексировала Крым и частично захватила территории Донецкой и Луганской области, режиссер поддержал позицию президента России Владимира Путина.

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Уже после 2014 года Карен Шахназаров посещал оккупированный Крым нарушая государственные границы Украины. Таким образом режиссер попал в базу Миротворец.

Позднее в прямом эфире главного пропагандистского канала РФ "Россия 1" он решил припугнуть россиян, которые выражают несогласие с кровавой путинской политикой.

По мнению режиссера, таких людей необходимо перевоспитывать, при этом методы, которые он предложил для этого использовать, больше напоминают Германию периода Второй мировой войны,

"Противники должны понимать, что их не пощадят. Здесь уже все по-серьезному: концлагеря, перевоспитание... Стерилизация! Здесь все серьезно", - заявлял Шахназаров.

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