Рашистский режиссер угрожает критикам войны в Украине: "Все серьезно: концлагеря, стерилизация!"

Карен Шахназаров предложил устроить концлагеря для несогласных с войной в Украине / facebook.com/100007830603445

Советский и российский режиссер, генеральный директор Мосфильма, Карен Шахназаров имеет радикально настроенные рашистские взгляды, которые не стесняется озвучивать на публике.

Так, 3 мая, в прямом эфире главного пропагандистского канала рф он решил припугнуть россиян, которые выражают несогласие с кровавой путинской политикой.

По мнению режиссера, таких людей необходимо перевоспитывать, при этом методы, которые он предложил для этого использовать, больше напоминают Германию периода Второй мировой войны, нежели цивилизованное современное государство, которым россия мечтает казаться.

"Противники буквы Z должны понимать, что их не пощадят. Здесь уже все по-серьезному: концлагеря, перевоспитание... Стерилизация! Здесь все серьезно", - заявил Шахназаров.

Напомним, в 2014 году режиссер фильмов Мы из джаза, Курьер, Анна Каренина и пр. поддержал политику путина относительно аннексии Крыма.

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Ранее российская актриса и телеведущая Татьяна Лазарева, которая публично осуждает войну, рашизм и поддерживает Украину, обратилась к украинцам от лица россиян, которые не хотят быть "уродами" и сопротивляются кремлевскому диктатору.

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