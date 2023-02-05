В семье солистки The Hardkiss случилось горе

В начале 2023 года в семье украинской певицы и вокалистки группы The Hardkiss Юлии Саниной случилось печальное событие ‒ скончалась ее родная бабушка. Об этом говорится в новом посте девушки в Instagram.
Санина пишет, что отправилась вместе с мамой в небольшое путешествие в Барселону. По словам девушки, она всегда мечтала показать родителям столицу Каталонии, но все откладывала и откладывала поездку на потом. Однако переломным моментом для семьи артистки стала смерть бабушки в начале года
И хотя Санина мечтала отправиться в путешествие с обоими родителями, из-за полномасштабной войны в родной Украине отец певицы вынужден оставаться дома.
"Вывезла мамочку в Барселону на несколько дней. Этот год начался для нас с резкого и неожиданного прощания с бабушкой. В ту минуту я еще раз остро почувствовала, что больше не буду откладывать ничего на потом. Я всегда мечтала показать родителям Барселону, так что делаю это уже, но пока девичьим составом", – подытожила она.
Напомним, ранее известный украинский режиссер и клипмейкер Алан Бадоев сообщил, что ушла из жизни его мама - Антонина Ивановна.
До того певец и участник талант-шоу Александр Кривошапко поделился своей семейной трагедией. В эфире программы ЖВЛ, артист сообщил о смерти своей бабушки в Мариуполе, когда россияне массово обстреливали украинский город.
Немногим ранее рэпер и бывший участник группы "Время и стекло" Позитив (Алексей Завгородний) рассказал о том, как умер его родной отец.
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