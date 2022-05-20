В семье известного украинского режиссера горе - из жизни ушла его мама

Алан Бадоев потерял мать / instagram.com/alanbadoev

Украинский режиссер и клипмейкер Алан Бадоев сообщил, что сегодня ушла из жизни его мама - Бадоева Антонина Ивановна. Грустную новость он сообщил в своем блоге в Instagram.

Маме артист посвятил трогательный пост. В нем он поделился воспоминаниями из детства, а также надеждами, что душа его родного человека обрела покой и безмятежность.

"Мамочка ты была сильной, смелой, преданной, красивой и душой, и телом женщина. Твой нежный голос сейчас звучит у меня в голове. Как ты будила в школу. Как звала есть из окна седьмого этажа, пытаясь с улицы заманить домой. Как успокаивала в минуты моей слабости. Я помню все твои песни, под которые засыпал на руках. Я очень люблю тебя. Мамочка ты подарила столько счастья и тепла. Я верю, что твоя энергия уже в полете и скоро ты получишь новую возможность быть частью живого", - отмечает Бадоев.

Также он обратился к Антонине Ивановне, "для всех близких - Тонечке", как к ангелу-хранителю с просьбой оберегать его, и приходить к нему время от времени: "Прошу, оберегай нас, и приходи в трудные минуты хоть дождем, хоть распустившимся под снегом цветком. Я буду помнить тебя всегда и очень постараюсь не подвести, ты в каждой моей клеточке, с тобой навсегда уходит детство. Спасибо тебе за эту жизнь".

Мама Алана Бадоева - Антонина Ивановна / instagram.com/alanbadoev

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