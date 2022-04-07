"Абсолютные изверги, утопленные в крови": Алан Бадоев эмоционально отреагировал на трагедию в Буче

Алан Бадоев пожелал жить в мучениях рашистам, которые зверствовали в Буче / instagram.com/alanbadoev

Украинский режиссер Алан Бадоев часто подчеркивал, что является человеком мира, и не привык делить на "своих" и "чужих". Однако ужасы, которые предстали перед всем миром на снимках освобожденных от оккупантов Бучи и Ирпеня заставили даже его окончательно принять решение - в войне с рашистами не может быть полутонов.

Бадоев записал видеообращение, в котором рассказал, что снимки убитого мирного населения в Киевской области повергли его в глубокую депрессию, после которой остался лишь гнев и желание мстить за каждого невинно убитого.

"Уже два дня я хожу по Киеву и просто спасаю себя от невероятной депрессии, потому что вижу людей, они ходят на улицах, продолжают жить. Сложно ходить по улицам после увиденного в Буче. Абсолютные изверги, утопленные в крови мрази, – сказал он. – Такое зло обязательно должно быть наказано, чтобы отомстить за этих людей, невинных детей. Это вне того, что мы могли видеть в фильмах. Я хочу, чтобы у людей, которые это сделали, отнялись руки и ноги".

В описании к своим размышлениям Бадоев сожалеет, что всю свою жизнь тратил силы на совершенно другие категории и понятия, которые с войной утратили смысл.

"Дожив до 41 года я никогда не делил людей на чужих и своих, для меня был важен талант, без границ, без национальностей и себя я считал человеком мира. Как же сильно я ошибался, как же много времени я потратил не туда…Пока я жив, я каждый день буду исправлять эту ошибку, все мои силы будут направлены на то, что бы никто в мире не забыл об этих днях войны…", - подытожил Алан Бадоев.

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