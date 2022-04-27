"Нам никто ничего не сказал": в семье Позитива случилось горе

Артист даже не знал о том, что случилось.
Украинский исполнитель Позитив впервые рассказал о смерти отца.
В сюжете программе "ЖВЛ" артист поделился, что маме позвонил по телефону его давний друг и сообщил печальную новость о том, что папа Алексея умер из-за болезни.
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"Папа умер. Это я впервые даже говорю. Он умер из-за болезни. И нам его семья, которая там была у него, нам никто, ни моей маме, никто ничего не сказал. Товарищ семейный позвонил моей маме и сказал о том, что отца уже нет", – поделился артист.
Артист долгое время не общался с отцом, так как у того была другая семья. Поэтому смерть отца артист воспринял двояко. А вот сестра Позитива Анна тяжело пережила печальную новость. Она пыталась восстановить отношения с папой, даже перед войной предлагала брату поехать к папе, но они не успели.
"Двоякое чувство было. Я просто это принял. Моя сестра плакала, потому что мы с ней, может, месяца два назад разговаривали и думали, может, все-таки к отцу заехать там. Если он не хочет, то давай мы пойдем и сделаем первый шаг. Но мы с сестрой не успели", – поделился Алексей.
Исполнитель отмечает, что не держит обиду на отца. "Не было и нет у меня какой-то такой обиды сильной. Просто я понимаю, что у него есть там внуки, другая семья. Он не был один, поэтому я как-то не сильно переживал. Хотелось конечно, и очень много чего рассказать ему. Но надеюсь, что он сейчас видит. Но думаю, что он эти 15 лет видел меня. Может, даже поэтому он не хотел с нами общаться, потому что видел все", — поделился певец.
Напомним, ранее экс-солист группы "Время и Стекло" записал первый сольный трек. Музыкант "воспел" российских блогеров, которые поддерживают войну в Украине, а также плачут из-за ухода социальных сетей и стабильных заработков.