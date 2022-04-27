"Нам никто ничего не сказал": в семье Позитива случилось горе

Алексей Завгородний долгое время не общался с отцом / кадр из интервью Dorotye

Украинский исполнитель Позитив впервые рассказал о смерти отца.

В сюжете программе "ЖВЛ" артист поделился, что маме позвонил по телефону его давний друг и сообщил печальную новость о том, что папа Алексея умер из-за болезни.

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"Папа умер. Это я впервые даже говорю. Он умер из-за болезни. И нам его семья, которая там была у него, нам никто, ни моей маме, никто ничего не сказал. Товарищ семейный позвонил моей маме и сказал о том, что отца уже нет", – поделился артист.