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Болит: В семье Кривошапко случилось горе

20 октября 2022, 22:41

Александр Кривошапко
Александр Кривошапко / JetSetter.ua

Финалист шоу Х-фактор Александр Кривошапко поделился своей семейной трагедией. В эфире программы ЖВЛ, артист сообщил о смерти своей бабушки в Мариуполе, когда россияне массово обстреливали украинский город.

Артист рассказал, что никто из его семьи так и не смогли ее проведать. Его родственники, кто остался в оккупированном городе, не могли попасть в квартиру из-за того, что Россия не делала паузы в обстреливании территории мирного государства.

"У них не было возможности даже посетить бабушку, которая была в нескольких дворах от нас. Но она была с сиделкой. Они могли пойти туда, но не дойти", – поведал Кривошапко. "Когда уже уезжали из города, стало известно. До сих пор болит. Это сложная тема", – добавил он.

Напомним, ранее стало известно о том, что Александр Кривошапко женился в третий раз.

Избранницей певца, который сейчас защищает Украину, стала косметолог по имени Мария. На своей странице в Instagram певец поделился, что "эта история - про преодоление".

"Мы многое прошли и осознали. Вместе создавали фонд и дальше пойдём тоже вместе. Сейчас - не время шумно праздновать. Погуляем мы на следующий день после нашей победы?? То есть, совсем скоро. Люблю", - написал Кривошапко.

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