В семье Ирины Федишин горе: певица потеряла близкого человека

Ирина Федишин сообщила о смерти близкого человека / facebook.com/ifedyshyn

Украинская певица и автор песен Ирина Федишин поделилась с подписчиками своим горем - из жизни ушел ее дедушка.

Об этом артистка сообщила на своей странице в Facebook: "У нас сегодня грустные новости... Ушел из жизни наш дедушка Антон... А еще в июле мы отмечали его 80-летие. Грустим... Вечная память... Покойтесь с миром".

В социальных сетях поклонники певицы выражают ей и ее семье свои соболезнования.

Церемония прощания и похорон состоялась сегодня. Ирина Федишин горячо поблагодарила всех за добрые слова.

"Сегодня мы проводили дедушку в последний путь. Спасибо всем за сочувствие и слова поддержки", - оставила короткое сообщение в Facebook артистка.

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В июле дедушка Ирины Федишин отметил юбилей - 80 лет/ facebook.com/ifedyshyn

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