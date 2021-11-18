В семье Ирины Федишин горе: певица потеряла близкого человека

О смерти члена семьи сообщила сама певица.
Украинская певица и автор песен Ирина Федишин поделилась с подписчиками своим горем - из жизни ушел ее дедушка.
Об этом артистка сообщила на своей странице в Facebook: "У нас сегодня грустные новости... Ушел из жизни наш дедушка Антон... А еще в июле мы отмечали его 80-летие. Грустим... Вечная память... Покойтесь с миром".
В социальных сетях поклонники певицы выражают ей и ее семье свои соболезнования.
Церемония прощания и похорон состоялась сегодня. Ирина Федишин горячо поблагодарила всех за добрые слова.
"Сегодня мы проводили дедушку в последний путь. Спасибо всем за сочувствие и слова поддержки", - оставила короткое сообщение в Facebook артистка.
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