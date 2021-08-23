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Ирина Федишин получила травму на концерте в Киеве

23 августа 2021, 18:55

Украинская певица Ирина Федишин провела концерт на Днепре в Киеве, и случайно травмировалась.

Ирина Федишин
Ирина Федишин / instagram.com/irynafedyshyn

Певица Ирина Федишн провела концерт на сцене гостинницы Баккара, которая находится на Днепре, и поблагодарила поклонников за внимание и эмоции.

Однако артистка призналась также, что во время выступления сама себе нанесла травму по неосторожности - на самом видном месте.

"Вот тут у меня шишка - я сбегала со сцены, и на полной скорости чтобы переодеть платье, ударилась головой об металлическую трубу", - говорит она.

Исполнительница так спешила со сцены, что, не успела увернуться от металлической трубы, которая находилась достаточно неудобно, чтобы е обойти.

"На концерте было очень много приключений. В частности я ударилась лбом и набила себе шишку. Теперь имею производственную травму. Надеюсь, что она быстро заживет", - добавила девушка.

Поскольку это были сториз, то пожелания певице поскорее выздоравливать и сочувствие от фанатов увидела только Ирина. Но, несомненно, огромная аудитория Федишин не пропустила мимо такое событие, и максимально поддержала ее.

Напомним, британского режиссера Терри Гиллиама госпитализировали сразу после скандала на Одесском кинофестивале.

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Ирина Федишин новости шоу бизнеса
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