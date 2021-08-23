Терри Гиллиама госпитализировали сразу после скандала на Одесском кинофестивале

Терри Гиллиам / Getty Images

Британский кинорежиссер Терри Гиллиам был госпитализирован прямо с Потемкинской лестницы после того, как перепутал Украину с Россией.

Как пишет издание Думская со ссылкой на оргкомитет фестиваля, причину госпитализации Гиллиама не назвали.

Известно, что ночь актер провел в больнице, после чего медики разрешили ему лететь в Лондон.

На закрытии кинофестиваля в Одессе режиссер приготовил великолепную благодарственно-напутственную речь, с которой, однако, слегка оконфузился - на фоне русскоговорящих соседей на каждом шагу, Терри перепутал Украину и Россию, завершив речь словами: "Спасибо, Россия! Спасибо, Одесса".

Когда стало понятно, что пошло не так, режиссер извинился и исправился, но вряд ли такой конфуз мог спровоцировать ухудшение здоровья, из-за которого нужно на ночь ложиться в больницу.

Пока что ни представители Терри Гиллиама, ни организаторы фестиваля не сообщали подробностей ситуации.

Напомним, на закрытии Одесского кинофестиваля 2021 назвали список победителей во всех номинациях.