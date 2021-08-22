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"Спасибо, Россия! Спасибо, Одесса": легендарный режиссер оскандалился на Одесском кинофестивале

22 августа 2021, 09:43
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Легендарный режиссер Терри Гиллиам, получая награду за вклад в мировое киноискусство от организаторов мероприятия угодил в большой конфуз.

Гиллиам
Терри Гиллиам / ua.depositphotos.com

Легендарный американо-британский режиссер, сценарист и актер Терри Гиллиам (известный по фильмам "Двенадцать обезьян", "Братья Гримм", "Страх и отвращение в Лас-Вегасе", а также в работе в комик-труппе Монти Пайтон) угодил в конфуз со скандальным привкусом ‒ во время вручения ему награды Одесского международного кинофестиваля.

Благодаря за награду за вклад в мировое киноискусство от организаторов мероприятия, Гиллиам крикнул со сцены "Спасибо, Россия! Спасибо, Одесса".

Когда ему указала на вопиющую ошибку ведущая торжественной церемонии закрытия фестиваля – актриса и телезвезда Янина Соколова, 80-летний режиссер Гиллиам попытался объясниться.

Как сказал режиссер, он просто растерялся, зная, что автор легендарного фильма "Броненосец" Потемкин"" Сергей Эйзенштейн был советским режиссером. Также, по его словам, его " сбила с толку особая атмосфера кино и Потемкинской лестницы" и он "потерял связь с реальностью".

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Напомним, ранее легендарный режиссер Квентин Тарантино рассказал о том, что собирается уходить на "режиссерскую пенсию".

На данный момент он снял девять полнометражных фильмов и планирует снимать десятый. После чего и прекратит навсегда режиссерскую карьеру.

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