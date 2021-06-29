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Легендарный режиссер Квентин Тарантино уходит из кино

29 июня 2021, 13:34

Создатель культовых фильмов, которые остаются классикой спустя десятилетия, Квентин Тарантино озвучил желание покончить с работой в киноиндустрии.

Квентин Тарантино
Квентин Тарантино / Getty images

Квентин Тарантино, который создал девять уникальных фильмов, собирается бросать работу с кино, и уходить на "режиссерскую пенсию".

Как рассказал Тарантино в гостях вечернего шоу Real Time with Bill Maher, режиссеры с возрастом не становятся лучше, поэтому, он уходит после своего 10 фильма.

С ведущими он поделился планами снять свой последний, десятый по счету фильм, однако не рассказывая, о чем. Тарантино признался, что хотел бы создать римейк своего полнометражного дебюта Бешеные псы, но заверил фанов, что это не будет его последний десятый фильм.

Тарантино вспомнил Дона Сигела, "жирной точкой" и красивым финалом для которого мог быть Побег из Алькатраса в 1979 году. Но Сигел не успокоился и снял еще два фильма, однако оба провальные. Тарантино не желает "выходить на пенсию" в таком формате.Читайте такжеОднажды в Голливуде: Питт и Ди Каприо заканчивают карьеру понарошку

Он также отметил, что считает свою кинокарьеру довольно длительной и удачной, кроме того режиссер отметил, что сумел реализовать все свои идеи.

Звезда Голливуда так и не рассказал подробности своего финального десятого фильма, оставив после интервью интригу.

Напомним, что 9 фильм тарантино - Однажды в Голливуде вышел в 2019 году, его бюджет 90-96 миллионов, в сборы - 374,3 миллиона долларов. В фильме сыграли Брэд Питт, Леонардо Ди Каприо, Марго Робби, дакота Фаннинг и другие.

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