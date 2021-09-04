"В поисках приключений": Сальма Хайек разделась в честь 55-летия и поразила красотой

Сальма Хайек / Кадр из кф Отчаянный

Мексикано-американская актриса, кинорежиссёр и продюсер Сальма Хайек отметила 55-летие откровенным фото в облегающем купальнике, сама себя поздравив этим с днем рождения.

Неделю назад Актриса отправилась в отпуск на тропические острова, поэтому день рождения она встретила под палящим солнцем и в окружении пальм.

В Instagram Сальма похвалилась отличной фигурой и сексуальными формами, которые особенно удачно подчеркнул закрытый голубой купальник.

"С 55-летием меня. В поисках приключений", - подписала она фото.

Сальма Хайек / instagram.com/salmahayek/

Всего за день фото собрало 1,1 миллион лайков и почти 15 тысяч комментариев - певице пишут поздравления, и заваливают комплиментами ее сочную идеальную фигуру в 55 лет. Друзья, коллеги и фанаты подчеркнули, что актриса не выглядит на свой возраст, и она потрясающая.

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