"В поисках приключений": Сальма Хайек разделась в честь 55-летия и поразила красотой

Знаменитая актриса произвела фурор в облегающем купальнике.
Мексикано-американская актриса, кинорежиссёр и продюсер Сальма Хайек отметила 55-летие откровенным фото в облегающем купальнике, сама себя поздравив этим с днем рождения.
Неделю назад Актриса отправилась в отпуск на тропические острова, поэтому день рождения она встретила под палящим солнцем и в окружении пальм.
В Instagram Сальма похвалилась отличной фигурой и сексуальными формами, которые особенно удачно подчеркнул закрытый голубой купальник.
"С 55-летием меня. В поисках приключений", - подписала она фото.
Всего за день фото собрало 1,1 миллион лайков и почти 15 тысяч комментариев - певице пишут поздравления, и заваливают комплиментами ее сочную идеальную фигуру в 55 лет. Друзья, коллеги и фанаты подчеркнули, что актриса не выглядит на свой возраст, и она потрясающая.
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